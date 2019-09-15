Ибрагимович взглядом «свалил» фаната на поле

Ибрагимович взглядом «свалил» прорвавшегося на поле фаната

what is life pic.twitter.com/87rJjI2Ob5— LA Galaxy (@LAGalaxy) 12 сентября 2019 г. Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович чуть не столкнулся с болельщиком, выбежавшим на поле после окончания матча Главной лиги футбола (MLS) против «Колорадо Рэпидс» (1:2). Видео появилось в Twitter-аккаунте команды.

Фанат бежал к Ибрагимовичу, но, встретившись с форвардом взглядом, упал. Стюарды вывели мужчину с поля, на что футболист никак не отреагировал. Пользователи соцсетей назвали форварда «неприкасаемым».

«Парень хотел просто коснуться кумира, но взгляд Ибры свалил его», — написал один из юзеров.

В текущем сезоне «Лос-Анджелес», имея в активе 42 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице MLS.