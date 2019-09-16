«Не первый раз он жалуется». Мануэль Нойер — о недовольстве тер Штегеном игровым временем в сборной

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер ответил своему сменщику Марку-Андре тер Штегену, который пожаловался на нехватку игрового времени.

— Я слышал, что он сказал, и мне это не понравилось, потому что мог сказать мне напрямую, — цитирует Нойера TNT Sports LA. — Мы команда, должны делать все возможное, чтобы победить, это нам не поможет. Не первый раз, когда он жалуется на это. Я капитан, всегда думаю о пользе для команды. Не знаю, хорошо ли что-то подобное для коллектива, когда дело доходит до нашей позиции.

Тер Штеген выразил недовольство ролью запасного в сборной Германии.