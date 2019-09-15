Футболист «Локомотива» Антон Миранчук выбыл на продолжительный срок

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Антон Миранчук выбыл на продолжительный срок. Об этом ТАСС сообщил главный тренер столичной команды Юрий Семин.

Миранчук получил повреждение в матче девятого тура чемпионата России против "Сочи" (1:0), который прошел в субботу.

"Да, Антон выбыл на продолжительный срок", — сказал Семин.

Ранее травму бедра получил брат Антона Миранчука Алексей. После девяти туров в активе "Локомотива" 17 очков, команда идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 18 сентября железнодорожники стартуют в Лиге чемпионов гостевым матчем против немецкого "Байера".