Неймар отказался от поддержки болельщиков

Неймар заявил, что не нуждается в поддержке болельщиков

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что его не задевает отношение фанатов парижского клуба к нему.

«Не нуждаюсь в том, чтобы болельщики поддерживали меня. Я остался и буду защищать эту команду. И не важно, как отреагируют болельщики. Главное — это играть и выигрывать», — приводит слова Неймара L'Equipe.

В пятого тура французской футбольной Лиги 1 со «Страсбургом» Неймар принёс ПСЖ победу в компенсированное время, забив в падении через себя единственный мяч в игре. Болельщики во время встречи неоднократно освистывали игрока.

Ранее тренер ПСЖ не стал осуждать фанатов за реакцию на Неймара.