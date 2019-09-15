Клопп может переехать в Испанию

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является одним из самых востребованных специалистов в Европе, в его услугах заинтересованы "Реал" и "Барселона". Об этом сообщает AS.

Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде переживают не лучшие времена, поэтому приоритетным вариантом испанских грандов является немецкий тренер.

Кроме того, приглашение немецкого специалиста откроет возможность трансфера Вирджила Ван Дейка, одного из самых желанных защитников мира. Ожидается, что голландский футболист может последовать за Клоппом.