Во время футбольного матча вспыхнул пожар на стадионе

Во время матча регулярного чемпионата Национальной лиги футбола (NFL) между «Теннесси Тайтенс» и «Индианаполис Колтс» на стадионе в Нэшвилле произошло возгорание пиротехнической установки. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте обозревателя Таррона Дэйвенпорта.

A fire just erupted here on the field. The staff at Nissan Stadium handled it swiftly. pic.twitter.com/Rma8D8Q1fJ— TURRON DAVENPORT (@TDavenport_NFL) 15 сентября 2019 г.

Огонь вспыхнул на краю футбольного поля. Сотрудникам стадиона Nissan Stadium удалось оперативно справиться с пламенем.

Арена была открыта в 1999 году. В настоящий момент общая вместимость стадиона составляет 69 тысяч зрителей. Арена является домашней для «Тайтенс» и университетской команды «Теннесси Стэйт Тайгерс».