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«Ребятам надо задуматься о футболе»: что ждет Кокорина и Мамаева после возвращения в большой спорт 

360tv.ru 1 час назад
«Надо задуматься»: что ждет Кокорина и Мамаева
Фото: РИА Новости
В нападающем Александре Кокорине и полузащитнике Павле Мамаеве, которые скоро выйдут на свободу по УДО, заинтересованы многие клубы. Футбольные эксперты рассказали «360» о спортивном будущем бывших заключенных.
«Многие говорили, это крест на их футбольной карьере. Но я говорил, что это ничего страшного, и многие люди бывало травмы получали, год не играли, и полтора, и два, еще серьезнее. Поэтому я с футбольной точки зрения говорил, что, когда это закончится — и слава богу, что это закончилось. Я считаю, что это не совсем было правильно, потому что на столько времени ребята были посажены. Поэтому сейчас это для них прекрасный шанс восстановить свою карьеру», — рассказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.
«Уровень мастерства у них высокий. Ясно, что подготовки пока нет у них, все-таки год с лишним вне футбола были. Но то, что мастерство у них хорошего уровня — это однозначно. Им надо выйти на тот уровень, который был у них до того, как их забрали», — подчеркнул футбольный тренер, бывший главный тренер ФК ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов.
Александр Мостовой также отметил, что Кокорин был в нашем чемпионате «ближе к звезде какой-то», в то время как Мамаев — «обычный, средний футболист, каких много».
«Хорошо, что у них возраст сейчас такой, довольно-таки футбольный по футбольным меркам. Поэтому я думаю, что если сейчас они возобновят [карьеру], ничего страшного не будет, они нормально восстановятся. Ребятам надо задуматься о футболе. Если они смогут отбросить все случившееся, для них настанет, как мы сейчас говорим, золотое время в футболе».
Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что в Кокорине заинтересован футбольный клуб «Зенит», в то время как вопрос того, будет ли Мамаев играть за «Краснодар», решится только в сентябре. Он отметил, что «за Александром и Павлом уже образовалась очередь», а также опроверг слухи о том, что после освобождения они станут играть за «Сочи».
«После такой истории, после того, что произошло, любой клуб может спокойно их принять. Лишний имидж, популярность смогут добавить», — заключил Мостовой.
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Комментарии1
Футбол , Александр Тарханов , Павел Мамаев , Александр Мостовой , Александр Кокорин , Александр Точилин , Спартак , Зенит , ФК "Урал" , ЦСКА , Крылья Советов , Торпедо
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