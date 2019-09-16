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Массовую драку устроили футболисты во время матча в Дагестане 

ТК «Звезда» + ещё 14 1 час назад
Футбольные команды устроили драку в Дагестане
Фото: кадр видео godekan
Полицейские задержали пять человек — предполагаемых зачинщиков потасовки.
На стадионе «Труд» в Махачкале в ходе матча 16 тура первенства ЮФО среди юношеских команд 2003 годов между игроками «УОР-Дагестан» и «Юность» вспыхнул конфликт, который перерос в массовую драку. Разнять потасовку попытались тренеры и сотрудники штабов клубов, однако остановить драку смогли только сотрудники полиции, дежурившие на матче.
Как сообщили в республиканском управлении МВД, в конфликте участвовали около 40 человек.
«В отдел полиции доставлено пять человек — предполагаемые зачинщики», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что одному из участников потасовки потребовалась госпитализация.
Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел.
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