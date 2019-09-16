Головин рассказал об адаптации в «Монако»

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал об адаптации в команде, передает "Матч ТВ".

"Освоился почти на все сто, 95 процентов точно есть. Язык знаю не в идеале. Хотя для общения хватает. Бывает, что на неделе два раза занимаюсь английским языком и один раз французским. На следующей неделе — наоборот", — сказал Головин в программе "Инсайдеры". Трансфер хавбека из московского ЦСКА в "Монако" состоялся в июле 2018 года. Монегаски заплатили за игрока €30 млн

Ранее футболист рассказал, почему отказался от предложений перехода в лондонский "Челси" и туринский "Ювентус".