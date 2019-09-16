Мане высказался о конфликте с Салахом

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал ссору с одноклубником Мохамедом Салахом во время матча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Бернли", передает "Матч ТВ".
В одном из эпизодов игры египтянин не сделал передачу на партнера по команде, из-за чего сенегалец эмоционально выразил недовольство действиями Салаха.
"Эпизод с Салахом? Это уже забыто. Это те вещи, которые происходят в футболе. Иногда вам приходится проговаривать друг другу в лицо определенные моменты. Но мы помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше", — сказал Мане в интервью Canal+.
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