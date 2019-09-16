Игрок «Ливерпуля» Мане высказался о конфликте с Салахом

В одном из эпизодов игры египтянин не сделал передачу на партнера по команде, из-за чего сенегалец эмоционально выразил недовольство действиями Салаха.

"Эпизод с Салахом? Это уже забыто. Это те вещи, которые происходят в футболе. Иногда вам приходится проговаривать друг другу в лицо определенные моменты. Но мы помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше", — сказал Мане в интервью Canal+.