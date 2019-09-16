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СМИ: Федун отказался принять отставку Кононова 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Федун отказался принять отставку Кононова
Фото: РИА Новости
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отказался принять заявление Олега Кононова об отставке с поста главного тренера команды.
Как сообщает «Чемпионат», после поражение от «Урала» Кононов сообщил руководству о желании покинуть свой пост, а позднее официально попросил клуб об отставке, Федун ему отказал.
Во время встречи с болельщиками после игры с «Уралом» генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что Кононов не подавал заявления об увольнении.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко высказал мнение о работе Олега Кононова в «Спартаке».
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Футбол , Томас Цорн , Олег Кононов , Андрей Червиченко , Леонид Федун , Спартак , ФК "Урал"
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