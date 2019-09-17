«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лионе, игру посетил 47 201 зритель.

Счет на 41-й минуте открыл иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун, этот гол стал первым в основной стадии Лиги чемпионов текущего сезона. За несколько минут до гола футболист получил повреждение и должен был покинуть поле, его уже готовился заменить полузащитник Магомед Оздоев , однако Азмун показал, что готов продолжить игру, и замена не состоялась. Однако Оздоев вышел на поле вместо Азмуна после перерыва, в начале второго тайма он в своей штрафной площади сбил Мемфиса Депая, который ударом с 11-метровой отметки сравнял счет в матче на 50-й минуте.

В составе "Зенита" дебютный матч провел венесуэльский защитник Йордан Осорио, о переходе которого из португальского "Порту" было объявлено 31 августа. Кроме того, впервые в стартовом составе сине-бело-голубых появился защитник Вячеслав Караваев , перешедший в команду из голландского "Витесса" 2 сентября. Он дебютировал в "Зените" в матче девятого тура чемпионата России против тульского "Арсенала" 13 сентября, выйдя на замену в добавленное ко второму тайму время.

"Зенит" и "Лион" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/16, тогда в обоих матчах клуб из Санкт-Петербурга добился победы. В домашнем матче "Зенит" обыграл соперника со счетом 3:1, в выездном — 2:0. В том розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" занял первое место в группе, одержав пять побед и потерпев одно поражение, а в 1/8 финала по сумме двух встреч уступил португальской "Бенфике" (0:1, 1:2).

В группе G вместе с "Зенитом" и "Лионом" выступают португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг", которые свой матч проведут позднее во вторник.

"Зенит" в следующем туре примет "Бенфику", "Лион" в гостях сыграет с "Лейпцигом". Обе встречи пройдут 2 октября.