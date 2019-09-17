Кокорину и Мамаеву вернули стоимость

Transfermarkt вернул стоимость Кокорину и Мамаеву

17 сентября футболисты вышли на свободу по УДО. Игроки отбывали наказание в исправительной колонии N4 за драки в Москве.

Эксперты портала оценили трансферную стоимость Кокорина в €5 млн, Мамаева — в €3 млн После выхода на свободу игроков стало известно, что "Зенит" подписал новое соглашение с форвардом. "Краснодар" намерен разорвать контракт с Мамаевым до конца сентября.