Кокорину и Мамаеву вернули стоимость

Немецкий портал Transfermarkt вернул стоимость нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаеве после их освобождения, передает РИА "Новости".
17 сентября футболисты вышли на свободу по УДО. Игроки отбывали наказание в исправительной колонии N4 за драки в Москве.
Эксперты портала оценили трансферную стоимость Кокорина в €5 млн, Мамаева — в €3 млн После выхода на свободу игроков стало известно, что "Зенит" подписал новое соглашение с форвардом. "Краснодар" намерен разорвать контракт с Мамаевым до конца сентября.
Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева пригласят в Госдуму.