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Transfermarkt вернул стоимость Кокорину и Мамаеву 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Кокорину и Мамаеву вернули стоимость
Фото: РИА Новости
Немецкий портал Transfermarkt вернул стоимость нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаеве после их освобождения, передает РИА "Новости".
17 сентября футболисты вышли на свободу по УДО. Игроки отбывали наказание в исправительной колонии N4 за драки в Москве.
Эксперты портала оценили трансферную стоимость Кокорина в €5 млн, Мамаева — в €3 млн После выхода на свободу игроков стало известно, что "Зенит" подписал новое соглашение с форвардом. "Краснодар" намерен разорвать контракт с Мамаевым до конца сентября.
Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева пригласят в Госдуму.
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Футбол , РПЛ , Александр Кокорин , Зенит , Госдума , ФСИН , РИА Новости
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