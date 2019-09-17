Отчим Кокорина наехал на журналиста 

Отчим бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов проехался по ноге представителя СМИ, сообщает РИА "Новости".
Родственник футболиста подъехал на иномарке к главному входу исправительной колонии N4 в Белгородской области, чтобы встретить сына, которого 17 сентября выпустят по условно-досрочному освобождению (УДО). Машину окружили журналисты. Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста. Пострадавшему вызвали скорую.
Ранее адвокат высказался о возможных ограничениях Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева по УДО.