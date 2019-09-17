ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения 

Поздравляем чемпиона России в составе #ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры! pic.twitter.com/aDGTRUWTfi— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 сентября 2019 г.