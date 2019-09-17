ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения 

Московский ЦСКА в твиттере поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Павла Мамаева, передает Sport24.
17 сентября футболисту исполнился 31 год.
"Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трех Кубков и Суперкубка Мамаева с днем рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!" — говорится в сообщении.
Поздравляем чемпиона России в составе #ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры! pic.twitter.com/aDGTRUWTfi— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 сентября 2019 г.
В день своего рождения хавбек "Краснодара" Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин вышли на свободу по УДО. В мае 2019 года футболисты были признаны виновными по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы.
Ранее стали известны подробности нового контракта Кокорина с "Зенитом".