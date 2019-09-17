Боярский отреагировал на освобождение Кокорина

17 сентября форвард, его младший брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев покинули исправительную колонию N4 в Белгородской области, где отбывали наказание за участие в двух потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года.

"Слава богу, что вся эта история закончилась. Форму он, конечно, потерял, но, я думаю, он ее быстро наберет, чтобы принести "Зениту" максимальную пользу. Саша — амбициозный человек, и у него получится вернуться на свой прежний уровень, потому что нужно доказать многое и себе, и команде", — цитирует Боярского "Чемпионат.com".

Артист отметил, что главной мотивацией для футболиста является победа над самим собой.

Ранее стали известны подробности нового контракта Кокорина с "Зенитом".