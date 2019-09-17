Венгер может возглавить «Спартак»

Венгер может стать новым тренером «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн собирается провести переговоры с Арсеном Венгером.

Последние неудовлетворительные результаты московского «Спартака» заставили руководство клуба рассмотреть возможную замену главного тренера команды. Одним из потенциальных кандидатов на должность наставника называют экс-тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

По данным «Спорт-Экспресс», генеральный директор «Спартака» Томас Цорн собирается провести переговоры с Венгером. Он собирается узнать, готов ли французский тренер вернуться в работу после перерыва и переехать в Россию.

Арсен Венгер был тренером лондонского «Арсенала» с 1996 по 2018 год, но в последнее время был без работы.