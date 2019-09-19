Кокорин отметил выход из тюрьмы ужином за 73 тысячи 

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, после того как покинул колонию, где отбывал наказание за драки в Москве, поужинал в ресторане в компании друзей и жены Дарьи Валитовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, на ужине присутствовали 9 человек, в том числе семья клипмейкера Павла Худякова.
Компания расположилась в VIP-зале и заказала еды и напитков на сумму более 73 тыс. рублей. При этом ресторан сделал им скидку — 20 процентов, отмечает Telegram-канал.
8 мая суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО, они покинул колонию 17 сентября.
После того, как футболист вышел на свободу, клуб «Зенит» предложил Александру Кокорину новый контракт. По данным ТАСС, генеральный директор клуба Александр Медведев подчеркнул, что одной из причин того, что клуб готов продолжить сотрудничество со спортсменом, стало искреннее заявление Александра Кокорина о желании играть в «Зените».