Кокорин отметил выход из тюрьмы ужином за 73 тысячи

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин , после того как покинул колонию, где отбывал наказание за драки в Москве, поужинал в ресторане в компании друзей и жены Дарьи Валитовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, на ужине присутствовали 9 человек, в том числе семья клипмейкера Павла Худякова

Компания расположилась в VIP-зале и заказала еды и напитков на сумму более 73 тыс. рублей. При этом ресторан сделал им скидку — 20 процентов, отмечает Telegram-канал.

8 мая суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам колонии общего режима , Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО, они покинул колонию 17 сентября.