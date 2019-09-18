Криштиану Роналду заплакал в эфире телепрограммы

Когда же ведущий включил Роналду видеозапись отца, где тот говорит, что гордится им, спортсмен не смог сдержать эмоций и расплакался. Он признался, что никогда не видел записи и попросил передать ему, чтобы он смог поделиться ею со своей семьей.

Роналду также поговорил о скандалах, связанных с обвинением в изнасиловании. Он рассказал, что смотрел новостной сюжет об этом вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и переключил канал, когда услышал, что в комнату спускаются его дети.

Что касается Родригес, Криштиану заявил, что очень ей гордится. Он добавил, что мечтает жениться на своей давней подруге и матери его дочери.