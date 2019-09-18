Уткин назвал Мамаева лучшим футболистом в истории

Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин назвал своего одноклубника Павла Мамаева одним из лучших футболистов в российской истории, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
8 мая Пресненским судом Москвы Мамаев был осужден на год и пять месяцев колонии общего режима за участие в двух драках в центре столицы. В августе этого года Белгородский суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении.
Вчера, 17 сентября хавбек вышел на свободу.
"На первое место поставлю Андрея Аршавина. На второе — Романа Широкова, на третье — Павла Мамаева, потому что я с ним тренировался, видел, как он работает. Я вдохновлен его работой, игрой, стилем, тем, как он думает. В четверку еще добавил бы Александра Головина.
Лучший тренер? Хосеп Гвардиола, потому что он практикует комбинационный футбол. Он его эволюционирует по ходу своей тренерской деятельности. У него уже не обычная "тика-така". В Англии и Германии он всегда ее как-то видоизменял. Мне это очень нравится", — заявил Уткин.
Ранее почетный президент РФС призвал сделать исключение для Мамаева.