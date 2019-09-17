Бредит футболом: сыну Киркорова предрекли карьеру спортсмена

По данным издания, в марте Селюк будучи в Монако на встрече с Киркоровым» убеждал певца перевести сына из московской академии «Барселоны» в академию ЦСКА

«Я объяснил не только ему, но и всем родственникам, что ЦСКА — это реально серьезный клуб, где могут воспитать не только хорошего футболиста, но и настоящего мужчину», — заявил функционер.

16 сентября стало известно, что Мартин Киркоров перешёл в ЦСКА, где будет тренироваться под началом Олега Корнаухова , бывшего игрока «Торпедо» и ЦСКА, призёра чемпионата России.

У сына популярного артиста большое будущее, уверяет Селюк. По его словам, мальчик уже не представляет жизни без любимого вида спорта.

«Мартин реально влюблен в футбол и кроме футбола ни о чем не хочет думать. Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу», — отметил менеджер.

Он также выразил надежду на то, что вскоре тысячи людей будут скандировать Киркоров не в связи с выходом на сцену известного певца, а потому, что при появлении на футбольном поле его сына Мартина.