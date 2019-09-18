Тарасов нашел новый клуб 

Футболист Дмитрий Тарасов, со скандалом расставшийся с «Локомотивом», заявил, что до зимы тренируется вместе с московским «Динамо». Об этом он рассказал «Чемпионату».
«Уже неделю тренируюсь с «Динамо». Я оказался в сложной ситуации, но спасибо огромное руководству клуба, тренеру Дмитрию Хохлову, спортивному директору Роману Орещуку за то, что откликнулись. За то, что приняли меня как дома и за возможность до зимы работать с командой», — заявил Дмитрий Тарасов.
Тарасов был игроком «Локомотива» с 2010 года. Его контракт истек по окончании сезона 2018-2019 годов. После того, как клуб не продлил с футболистом соглашение, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов без согласования с медицинским штабом команды сделал операцию из-за полученной в одной из игр за клуб травмы.
Сам Тарасов отметил, что операция была необходима, и потребовал от клуба компенсировать расходы на лечение. Адвокат Тарасова заявил, что Палата по разрешению споров РФС удовлетворил иск спортсмена и обязала «Локомотив» заплатить за лечение.