Гвардиола приобрел жилье на Украине 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Каталонец заявил, что сделал это из-за регулярных встреч против черно-оранжевых в Лиге чемпионов.
"Я так часто играю на Украине, уже купил квартиру здесь! Я играл против "Шахтера" много раз: с "Барселоной", "Баварией" и теперь с "Манчестер Сити". Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне здесь очень нравится", — сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил готовность Эдена Азара к матчу с "ПСЖ".