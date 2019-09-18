Гвардиола приобрел жилье на Украине

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Каталонец заявил, что сделал это из-за регулярных встреч против черно-оранжевых в Лиге чемпионов.