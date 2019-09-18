Роналду рассказал о самом сильном сопернике в карьере

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, кого считает самым сильным соперников в своей карьере. Об этом сообщает The Sun. Португалец назвал имя игрока каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси "Многие удивились, когда я общался с Лео на церемонии. Да, мы не друзья, но вместе делим футбольную сцену почти 15 лет. Он заставляет меня становиться лучше как игрок, а я подталкиваю его. Месси — лучший футболист, против которого мне приходилось играть", — сказал Роналду. Ранее Роналду рассказал, как доставал бесплатные бургеры в детстве.

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