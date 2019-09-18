Вундеркинд из «Наполи» выбирает между Англией и Испанией

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Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис продолжает пользоваться серьезным спросом среди европейских топ-клубов. Об этом сообщает Daily Mail. Вслед за мадридским "Реалом" и "Барселоной" — услугами испанского футболиста заинтересовался "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа уступила в Неаполе со счетом 0:2 в первом матче Лиги чемпионов нового сезона. Руис является воспитанником "Бетиса", цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. Затем хавбека в летнее межсезонье купил "Наполи". Сумма трансфера составила € 30 млн Ранее сообщалось, что генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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