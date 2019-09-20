ЦСКА потерпел разгромное поражение в Лиге Европы

Об этом сообщает «СЭ».
Во второй раз в истории российский клуб пропустил в еврокубковом матче пять голов. До красно-синих, получивших пять мячей от «Лудогорца», так неудачно в обороне играл только «Краснодар» Олега Кононова, который в сезоне-2014/15 проиграл второй тайм гостевого матча с «Вольфсбургом» со счетом 1:5. По четыре мяча за тайм армейцы пропускали три раза — от шведского «Мольде», итальянской «Ромы» и лондонского «Арсенала».
Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Гончаренко высказался после разгрома от болгарского клуба «Лудогорец» в Лиге Европы.