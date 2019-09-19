Фигурант дела Кокорина-Мамаева может остаться без УДО

Александр Протасовицкий, четвертый осужденный по делу о драках в Москве с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, может не выйти по УДО. Об этом сообщила журналистам его адвокат Татьяна Прилипко.

По ее словам, Протасовицкому могут отказать в УДО из-за взысканий, полученных в СИЗО.

Адвокат сообщила, что администрация «Бутырки» направила в колонию информацию о наличии у него трех взысканий. Уведомления поступили после того, как защита осужденного подала апелляцию на условно-досрочное освобождение. Все три взыскания связаны с тем, что Протасовицкий «расправил свое спальное место после подъема».

Как сообщает Sports.ru, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников направил столичному прокурору обращение с просьбой проверить законность взысканий, наложенных на Александра Протасовицкого.

Татьяна Прилипко утверждает, что сами по себе взыскания не могут являться причиной отказа в УДО, однако в том случае, если апелляция защиты окажется не удовлетворена, Протасовицкому придется остаться в колонии до конца срока.

«По закону, если суд отклонит нашу апелляцию, подать ее в следующий раз можно будет лишь через полгода. К тому времени Александр уже будет на свободе», — сказала Прилипко.

Напомним, другие осужденные по делу, Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев, были освобождены по УДО 17 сентября.