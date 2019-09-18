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«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Фото: РИА Новости
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась 18 сентября в Германии и завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Счет на 16-й минуте встречи открыл полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк. На 25-й минуте хавбек Чарлес Арангис сравнял счет. На 37-й минуте «Локомотив» вновь вышел вперед благодаря голу полузащитника Дмитрия Баринова.
17 сентября петербургский «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с выездной ничьей. Матч против французского «Лиона» завершился со счетом 1:1.
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