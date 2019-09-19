ЦСКА поздравил Фернандеса с днем рождения

ЦСКА поздравил Фернандеса с днём рождения

Сегодня футболисту сборной России исполняется 29 лет.

«СуперМарио, защитник ЦСКА и сборной России отмечает сегодня день рождения! Feliz aniversário, Mario!», — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

Сегодня, 19 сентября, ЦСКА сыграет в первом туре группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится в Раздаре, начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что свой прошлый день рождения Фернандес отметил в Пльзене, когда ЦСКА сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2), хотя проигрывал по ходу игры со счётом 0:2.