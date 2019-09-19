Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место. Рейтинг опубликован на сайте организации.

Команда Станислава Черчесова расположилась между сборными Исландии (41-е место) и Коста-Рики (43-е).

Первое место продолжает удерживать сборная Бельгии. Сборная Франции поднялась с третьего на второе место. Топ-3 замыкает сборная Бразилии, опустившаяся со второго места.

В сентябре сборная России в рамках отборочного турнира на Евро-2020 выиграла два матча: против Шотландии (2-1) и Казахстана (1-0). Команда по итогам шести матчей занимает второе место с 15 очками, опережая ближайшего преследователя, Казахстан, на 8 очков. Первое место в группе занимает Бельгия с 18 очками.