Хиддинк покинул олимпийскую сборную Китая

Хиддинк ушел с поста главного тренера олимпийской сборной Китая

Главный тренер олимпийской сборной Китая Гус Хиддинк покинул свой пост, передает РИА "Новости".

Как заявили в Китайской футбольной ассоциации, должность наставника команды займет бывший главный тренер женской сборной Китая Хао Вэй. Перед специалистом поставлена задача отобраться на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая в сентябре 2018 года. Под его руководством национальная команда смогла отобраться на молодежный чемпионат Азии.

Ранее сообщалось, что "Валенсия" уволила главного тренера и спортивного директора.