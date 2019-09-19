Житель Крыма поставил на матчи ЛЧ и выиграл 5,5 млн

Житель Крыма поставил на матчи ЛЧ и выиграл более 5,5 млн рублей

Крымский клиент букмекерской конторы составил экспресс из трёх ставок на матчи Лиги чемпионов с высокими коэффициентами, все они сыграли. Крымчанин поставил 20 тысяч рублей, которые превратились более чем в 5,5 миллионов, сообщает пресс-служба информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».

Сначала он верно определил счет в матче группового этапа Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит». И это при том, что французский клуб был явным фаворитом этой встречи. Коэффициент на это событие был 7,54, — сказал эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий.

Затем счастливчик угадал, что в матче «Боруссия» — «Барселона» будет ничья.

И, наконец, самой неожиданной зашедшей ставкой оказалось предположение о том, что в матче «РБ Зальцбург» — «Генк» обе команды забьют в обоих таймах, — добавил Слицкий.