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Кокорин посидел в ресторане на 73 тысячи 

Рамблер + ещё 1 56 минут назад
Кокорин посидел в ресторане на 73 тысячи
Фото: globallookpress.com
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил освобождение из тюрьмы ужином с друзьями в ресторане на Кутузовском проспекте в Москве, передает телеграм-канал Mash.
Кокорин провел первый день после освобождения в компании жены Дарьи Валитовой и друзей — клипмейкера Павла Худякова и его семьи.
После прогулки по Москве компания решила отужинать в вип-зале ресторана «Шеф» на Кутузовском проспекте. Дружеские посиделки обошлись в 73 тысячи рублей, при этом в чеке не было алкогольных напитков. Администрация заведения сделала Кокорину и компании скидку в размере 20%, так что итоговый счет составил 59 тысяч рублей.
На следующий день футболист отправился в гостиницу «Украина», где дал интервью «Зенит-ТВ».
Несмотря на подписание нового контракта с питерским клубом, на поле Кокорин сможет выйти только после полного медицинского обследования, в том числе анализов на запрещенные препараты.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Футбол , Павел Худяков , Александр Кокорин
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