Кокорин посидел в ресторане на 73 тысячи

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил освобождение из тюрьмы ужином с друзьями в ресторане на Кутузовском проспекте в Москве, передает телеграм-канал Mash.

Кокорин провел первый день после освобождения в компании жены Дарьи Валитовой и друзей — клипмейкера Павла Худякова и его семьи.

После прогулки по Москве компания решила отужинать в вип-зале ресторана «Шеф» на Кутузовском проспекте. Дружеские посиделки обошлись в 73 тысячи рублей, при этом в чеке не было алкогольных напитков. Администрация заведения сделала Кокорину и компании скидку в размере 20%, так что итоговый счет составил 59 тысяч рублей.

На следующий день футболист отправился в гостиницу «Украина», где дал интервью «Зенит-ТВ».

Несмотря на подписание нового контракта с питерским клубом, на поле Кокорин сможет выйти только после полного медицинского обследования, в том числе анализов на запрещенные препараты.