Кокорин посидел в ресторане на 73 тысячи

Кокорин после освобождения посидел в ресторане с женой и друзьями на 73 тысячи

Футболист Александр Кокорин отметил освобождение из колонии в компании жены Дарьи и друзей. После освобождения по УДО форвард «Зенита» собрал их в одном из ресторанов Москвы и отужинал с ними на 73 тысячи рублей. Как сообщает паблик Mash, ресторан сделал знаменитым посетителям скидку — 20 процентов. Уже известно, что Александр Кокорин прибыл в «Зенит» для прохождения углубленного медицинского обследования. После него спортсмену будет составлен план индивидуальных тренировок. Александр Кокорин и игрок из «Краснодара» Павел Мамаев были осуждены за драку в центре Москвы. В сентябре 2019 года суд удовлетворил ходатайства по УДО. Утром 17 сентября Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев вышли на свободу. Заседание по УДО еще одного участника драки Александра Протасовицкого намечено на 24 сентября.

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