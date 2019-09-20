Кокорин прошел медосмотр в «Зените» 

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин прошел медицинское обследование в клубе, сообщает Sportsdaily.
По информации источника, форвард готов вернуться к матчам с сине-бело-голубыми несмотря на почти годовой перерыв.
Сообщается, что по результатам осмотра для 28-летнего футболиста разработают индивидуальную программу.
Новый контракт Кокорина с "Зенитом" рассчитан на сезон. Согласно договору, зарплата игрока в стане петербуржцев составит €2,5 млн в год.
8 мая Пресненским судом Москвы игрок сине-бело-голубых вместе с братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым был осужден за участие в двух драках в центре столицы. Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, а хавбека "быков" — к году и пяти месяцам.
В августе Белгородский суд удовлетворил ходатайство футболистов об условно-досрочном освобождении.
17 сентября три фигуранта дела вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что владелец "Краснодара" отказался говорить о контракте Мамаева.