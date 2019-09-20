Кутеж на 70 тысяч: что творят Кокорин и Мамаев на воле

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
1 2
Урал Урал
Сочи
Сочи
0 1
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Лестер Сити Лестер Сити
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 5
Челси Челси
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 2
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
0 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
2 1
Герта Герта
Унион
Унион
1 2
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 1
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
0 2
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
4 2
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
3 1
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
2 2
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
1 2
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
0 1
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
22:00
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
21:30
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
19:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
17:00
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
14:00
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
17:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
19:30
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
16:30
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
16:30
Унион Унион
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
16:30
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
13:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
17:00
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Покутили на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле 

Газета.Ru 1 час назад
Кутеж на 70 тысяч: что творят Кокорин и Мамаев на воле
Фото: ТАСС
Александр Кокорин, по информации СМИ, отметил свое освобождение из колонии ужином в вип-зале ресторана на 70 тысяч рублей и уже приступает к тренировкам в «Зените», где прошел глубокое медобследование после годичного пребывания за решеткой. Павел Мамаев вернулся в Краснодар, где сначала увиделся с детьми, а теперь должен провести переговоры о разрыве контракта с клубом. «Газета.Ru» рассказывает о первых днях футболистов на воле.

Кутеж в ресторане, тренировки в «Зените»

Александр Кокорин спустя три дня после выхода из колонии в Белгородской области уже вовсю вливается в привычную жизнь. Так, нападающий прошел медосмотр в петербургском «Зените», за который выступал с января 2016 года до того, как попал в СИЗО из-за двух потасовок в центре Москвы в октябре 2018-го.
Напомним, контракт игрока с клубом истек этим летом, когда Кокорин еще находился в заключении, однако 16 сентября, за день до выхода из колонии, «Зенит» подписал с футболистом новый договор.
Теперь форварду предстоит пройти долгое восстановление от тяжелой травмы колена — разрыва крестообразных связок, который он не успел полностью вылечить из-за попадания в «Бутырку».
Также Кокорин должен набрать свои оптимальные кондиции для игры в футбол на протяжении 90 минут, что после годичного пребывания за решеткой будет сделать довольно сложно.
Однако главный тренер «Зенита» Сергей Семак по-прежнему верит, что нападающий способен принести пользу команде, поэтому в настоящее время врачи основательно занимаются его реабилитацией.
«Футболист прошел проверку у травматолога, невролога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога и других специалистов, процедуры ЭКГ и УЗИ, тест на велотренажере и беговой дорожке», — приводит РИА «Новости» заявление «Зенита».
Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев ранее сообщал, что для Кокорина будет разработан индивидуальный план тренировок.
«Его желание плюс условия, которые есть у нас, возможность проконсультироваться за рубежом, — все это должно помочь. Все знают, какой Саша футболист. Ему только 28 лет. Впереди несколько лет игры на самом высоком уровне», — считает функционер.
При этом в новом контракте «Зенит» все же подстраховался на тот случай, если план по возвращению Кокорина на былой уровень потерпит крах. Соглашение рассчитано лишь до конца сезона-2019/20 — таким образом, клуб сможет легко прекратить сотрудничество с нападающим. Кроме того, по информации ФАН, зарплата игрока существенно сократилась по сравнению с условиями предыдущего договора. Теперь футболист будет получать «лишь» 800 тысяч евро в год — просто копейки для «Зенита».
Однако в договоре прописаны существенные премиальные в случае, если Кокорин начнет достойно проявлять себя на поле.
Кстати, есть вероятность, что нападающий сможет сыграть за сине-бело-голубых еще до зимы. «Зенит» заблаговременно подал в Российский футбольный союз (РФС) заявление о том, что хотел бы дозаявить Кокорина в состав команды, так что игроку, скорее всего, не придется ждать следующего трансферного окна, чтобы официально оформиться в клубе.
В общем, у нападающего пока все хорошо — настолько, насколько это только может быть после выхода из колонии.
Неудивительно, что после освобождения Кокорин сразу устроил праздничный ужин в закрытом вип-зале ресторана, на котором присутствовала его фактическая супруга Дарья Валитова и друзья пары — семья клипмейкера Павла Худякова. По информации Mash, компания Кокорина потратила на отдых 73 тысячи рублей — и это с учетом скидки в 20%.
Mash
Впрочем, после 11,5 месяцев за решеткой такие аппетиты можно понять.

Прощание с провалившимся клубом

У Мамаева ситуация сложнее: после его попадания за решетку «Краснодар» ясно выразил желание расторгнуть контракт, действующий до 31 декабря 2019 года, как только это станет возможно.
Правда, после освобождения полузащитника появлялась информация о том, что руководство «быков» задумалось о продолжении сотрудничества, поскольку из-за большого количества травм команда испытывает серьезный недостаток опытных исполнителей.
Разгром от «Олимпиакоса» в квалификации Лиги чемпионов с общим счетом 1:6 и позор в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Базеля» (0:5) только подтверждают печальную ситуацию черно-зеленых.
Однако владелец «Краснодара» Сергей Галицкий наотрез отказался комментировать сведения о возможном возвращении Мамаева, и вскоре в СМИ начали появляться данные о том, что чуда не произойдет: клуб расторгнет контракт с полузащитником.
Футболист уже прибыл в Краснодар, где, по информации «СЭ», должен провести переговоры с руководством «быков» о расставании по взаимному согласию, причем беседа состоится уже сегодня, 20 сентября.
Однако первым делом Павел, разумеется, заехал к своей семье. Так, супруга полузащитника Алана уже выкладывала совместное фото с мужем…
… а также милый снимок Мамаева с детьми.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
"Краснодар" и ЦСКА уступили в матчах Лиги Европы с общим счетом 1:10 "Краснодар" и ЦСКА уступили в матчах Лиги Европы с общим счетом 1:10 Кутеж в ресторане, разрыв с клубом: первые дни Кокорина и Мамаева на воле Кутеж в ресторане, разрыв с клубом: первые дни Кокорина и Мамаева на воле Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Комментарии4
Футбол , Статьи , Сергей Галицкий , Павел Мамаев , Сергей Семак , Дарья Валитова , Александр Медведев , Павел Худяков , Александр Кокорин , Зенит , РФС , ФСИН , Газета.Ru , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
IAAF ошиблась в призыве к россиянам о честной борьбе
IAAF ошиблась в призыве к россиянам о честной борьбе
«Не привык платить за себя»: промоутер клуба об Овечкине
«Не привык платить за себя»: промоутер клуба об Овечкине2
«Странно, что молчат про бараньи папахи»
«Странно, что молчат про бараньи папахи»21
Россияне подали в суд на главу РУСАДА
Россияне подали в суд на главу РУСАДА
Чем занимаются Кокорин и Мамаев после тюрьмы
Чем занимаются Кокорин и Мамаев после тюрьмы2
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение