Кутеж на 70 тысяч: что творят Кокорин и Мамаев на воле

Покутили на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле

Александр Кокорин , по информации СМИ, отметил свое освобождение из колонии ужином в вип-зале ресторана на 70 тысяч рублей и уже приступает к тренировкам в «Зените», где прошел глубокое медобследование после годичного пребывания за решеткой. Павел Мамаев вернулся в Краснодар, где сначала увиделся с детьми, а теперь должен провести переговоры о разрыве контракта с клубом. «Газета.Ru» рассказывает о первых днях футболистов на воле.

Кутеж в ресторане, тренировки в «Зените»

Александр Кокорин спустя три дня после выхода из колонии в Белгородской области уже вовсю вливается в привычную жизнь. Так, нападающий прошел медосмотр в петербургском «Зените», за который выступал с января 2016 года до того, как попал в СИЗО из-за двух потасовок в центре Москвы в октябре 2018-го.

Напомним, контракт игрока с клубом истек этим летом, когда Кокорин еще находился в заключении, однако 16 сентября, за день до выхода из колонии, «Зенит» подписал с футболистом новый договор.

Теперь форварду предстоит пройти долгое восстановление от тяжелой травмы колена — разрыва крестообразных связок, который он не успел полностью вылечить из-за попадания в «Бутырку».

Также Кокорин должен набрать свои оптимальные кондиции для игры в футбол на протяжении 90 минут, что после годичного пребывания за решеткой будет сделать довольно сложно.

Однако главный тренер «Зенита» Сергей Семак по-прежнему верит, что нападающий способен принести пользу команде, поэтому в настоящее время врачи основательно занимаются его реабилитацией.

«Футболист прошел проверку у травматолога, невролога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога и других специалистов, процедуры ЭКГ и УЗИ, тест на велотренажере и беговой дорожке», — приводит РИА «Новости» заявление «Зенита».

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев ранее сообщал, что для Кокорина будет разработан индивидуальный план тренировок.

«Его желание плюс условия, которые есть у нас, возможность проконсультироваться за рубежом, — все это должно помочь. Все знают, какой Саша футболист. Ему только 28 лет. Впереди несколько лет игры на самом высоком уровне», — считает функционер.

При этом в новом контракте «Зенит» все же подстраховался на тот случай, если план по возвращению Кокорина на былой уровень потерпит крах. Соглашение рассчитано лишь до конца сезона-2019/20 — таким образом, клуб сможет легко прекратить сотрудничество с нападающим. Кроме того, по информации ФАН, зарплата игрока существенно сократилась по сравнению с условиями предыдущего договора. Теперь футболист будет получать «лишь» 800 тысяч евро в год — просто копейки для «Зенита».

Однако в договоре прописаны существенные премиальные в случае, если Кокорин начнет достойно проявлять себя на поле.

Кстати, есть вероятность, что нападающий сможет сыграть за сине-бело-голубых еще до зимы. «Зенит» заблаговременно подал в Российский футбольный союз (РФС) заявление о том, что хотел бы дозаявить Кокорина в состав команды, так что игроку, скорее всего, не придется ждать следующего трансферного окна, чтобы официально оформиться в клубе.

В общем, у нападающего пока все хорошо — настолько, насколько это только может быть после выхода из колонии.

Неудивительно, что после освобождения Кокорин сразу устроил праздничный ужин в закрытом вип-зале ресторана, на котором присутствовала его фактическая супруга Дарья Валитова и друзья пары — семья клипмейкера Павла Худякова . По информации Mash, компания Кокорина потратила на отдых 73 тысячи рублей — и это с учетом скидки в 20%.

Mash

Впрочем, после 11,5 месяцев за решеткой такие аппетиты можно понять.

Прощание с провалившимся клубом

У Мамаева ситуация сложнее: после его попадания за решетку «Краснодар» ясно выразил желание расторгнуть контракт, действующий до 31 декабря 2019 года, как только это станет возможно.

Правда, после освобождения полузащитника появлялась информация о том, что руководство «быков» задумалось о продолжении сотрудничества, поскольку из-за большого количества травм команда испытывает серьезный недостаток опытных исполнителей.

Разгром от «Олимпиакоса» в квалификации Лиги чемпионов с общим счетом 1:6 и позор в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Базеля» (0:5) только подтверждают печальную ситуацию черно-зеленых.

Однако владелец «Краснодара» Сергей Галицкий наотрез отказался комментировать сведения о возможном возвращении Мамаева, и вскоре в СМИ начали появляться данные о том, что чуда не произойдет: клуб расторгнет контракт с полузащитником.

Футболист уже прибыл в Краснодар, где, по информации «СЭ», должен провести переговоры с руководством «быков» о расставании по взаимному согласию, причем беседа состоится уже сегодня, 20 сентября.

Однако первым делом Павел, разумеется, заехал к своей семье. Так, супруга полузащитника Алана уже выкладывала совместное фото с мужем…

… а также милый снимок Мамаева с детьми.