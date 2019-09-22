Смолов помог «Локомотиву» победить «Оренбург»

Гол Смолова с пенальти помог «Локомотиву» победить «Оренбург» в РПЛ

Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата России. «Оренбург» же расположился на 13-й строчке, имея в своём активе восемь баллов.