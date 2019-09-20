РФС отказался регистрировать Кокорина

В пресс-релизе организации говорится, что решение о регистрации игрока вне трансферного окна принимается «с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований».

«Изучив представленные документы, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для Александра Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)», — сообщили в пресс-службе.

Трансферное окно в России закрылось 2 сентября, до 16 сентября клубы могли заключить контракты со свободными агентами.

Нападающий Александр Кокорин вышел из тюрьмы 17 сентября и в тот же день заключил новый контракт с «Зенитом», рассчитанный до конца текущего сезона (июнь 2020). Однако сыграть за клуб Кокорин сможет только после 22 января, когда откроется очередное трансферное окно.