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Кокорину дадут сыграть в одном матче 

Lenta.ru + ещё 67 1 час назад
Кокорину дадут сыграть в одном матче
Фото: РИА Новости
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о возможности нападающего Александра Кокорина сыграть за команду до окончания срока отстранения. Его слова приводит ТАСС.
Медведев заявил, что форвард сможет принять участие в товарищеском матче, если будет находиться в хорошей форме.
«У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть», — добавил он.
20 сентября главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать Кокорина. Форвард отстранен на пять месяцев. В РФС объяснили решение тем, что у футболиста не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября).
17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Отмечается, что он будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.
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Комментарии1
Футбол , Павел Мамаев , Сергей Семак , Александр Медведев , Александр Кокорин , Зенит , РФС , ИТАР-ТАСС
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