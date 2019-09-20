Украинский журналист: здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился мнением о возможном приглашении главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова в киевское «Динамо» «А Кононова действительно президенту «Динамо» предлагали. Бесполезно. Суркис — это уже взвешенный в своих решениях человек, оценивает все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки и публичного прислуживания явному недругу Украины», — написал Бурбас в своём «твиттере». А Кононова дійсно президенту Динамо пропонували. Марно. Суркіс — це вже виважена у своїх рішеннях людина, яка оцінює усі ризики запрошення патріота зовсім недружної нам країни. Білорусу тут не пробачили б славнозвісної футболки і публічного прислуговування явному недругу України. — Igor Burbas (@iburbas) September 20, 2019 Напомним, Кононов возглавил «Спартак» в ноябре прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России. В текущем розыгрыше Премьер-Лиги после 9 туров «Спартак» занимает 6-е место, набрав 14 очков.

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