Мамаев остался без клуба

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым . Об этом сообщается на сайте «быков».

Отмечается, что соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. В «Краснодаре» также отметили, что дальнейших комментариев по этому поводу давать не будут. В сообщении говорится, что клуб «глубоко переживал» арест и заключение Мамаева в колонию.

Спортсмен был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября. Вместе с ним на свободу вышел нападающий «Зенита» Александр Кокорин . Их поместили в тюрьму из-за двух драк, которые футболисты устроили в октябре 2018-го.