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Мамаев остался без клуба 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Мамаев остался без клуба
Фото: ТАСС
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон», — говорится в сообщении.
В клубе добавили, что в будущем не собираются давать никаких комментариев по этому поводу.
«Краснодар» назвал произошедшее с Павлом Мамаевым «очень болезненной ситуацией». При этом в клубе отметили, что в памяти болельщиков останется не только этот эпизод, но и хорошая игра Павла.
Мамаев выступал за «Краснодар» с июля 2013 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 146 матчах, забил 35 мячей и сделал 30 голевых передач. Контракт Мамаева с клубом был рассчитан до конца 2019 года, однако после того, как футболист был задержан за драки в Москве, руководство клуба объявило, что намерено расторгнуть с ним контракт.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Футбол , Павел Мамаев
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