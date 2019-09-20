Мамаев остался без клуба

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон», — говорится в сообщении.

В клубе добавили, что в будущем не собираются давать никаких комментариев по этому поводу.

«Краснодар» назвал произошедшее с Павлом Мамаевым «очень болезненной ситуацией». При этом в клубе отметили, что в памяти болельщиков останется не только этот эпизод, но и хорошая игра Павла.

Мамаев выступал за «Краснодар» с июля 2013 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 146 матчах, забил 35 мячей и сделал 30 голевых передач. Контракт Мамаева с клубом был рассчитан до конца 2019 года, однако после того, как футболист был задержан за драки в Москве, руководство клуба объявило, что намерено расторгнуть с ним контракт.