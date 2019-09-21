«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью 

Грозненский "Ахмат" принял самарские "Крылья Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Автором первого гола встречи стал Андрес Понсе. Он забил мяч в ворота гостей на 27-й минуте.
"Крыльям" удалось сравнять счет лишь на четвертой компенсированной минуте. Гол оформил Максим Карпов.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА выпустил проморолик к матчу с "Краснодаром" в рамках чемпионата России.
РПЛ. 10-й тур
"Ахмат" (Грозный) — "Крылья Советов" (Самара) — 1:1 Голы: 1:0 — Понсе, 27; 1:1 — Карпов, 90+4