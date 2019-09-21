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Лучший бегун мира Болт выбрал футболиста года 

Газета.Ru + ещё 6 6 часов назад
Лучший бегун мира Болт выбрал футболиста года
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт рассказал, за кого из футболистов проголосовал бы при определении обладателя награды лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает AS.
Ямаец отдал предпочтение нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду перед Лионелем Месси и Вирджилом ван Дейком.
"Роналду, Месси и ван Дейк — три замечательных игрока. Криштиану и Месси выигрывали награду по пять раз каждый, а голландец только что выиграл награду от УЕФА. Возможно, его время пришло, но как болельщик "МЮ", я проголосовал бы за Роналду.
Криштиану или Месси? У них обоих отличные карьеры. Это два футбольных гения. Я всегда был большим поклонником португальца, потому что восхищаюсь его способностью преуспевать в разных чемпионатах: в Англии, Испании, сейчас в Италии", — сказал Болт.
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Футбол , Лионель Месси , Криштиану Роналду , УЕФА
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