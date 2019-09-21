Лучший бегун мира Болт выбрал футболиста года

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт рассказал, за кого из футболистов проголосовал бы при определении обладателя награды лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает AS.

"Роналду, Месси и ван Дейк — три замечательных игрока. Криштиану и Месси выигрывали награду по пять раз каждый, а голландец только что выиграл награду от УЕФА. Возможно, его время пришло, но как болельщик "МЮ", я проголосовал бы за Роналду.