Нападающий «Зенита» получил сотрясение мозга

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси получил сотрясение мозга в ходе матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Рубина" (2:0). Об этом рассказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
Наставник сине-бело-голубых уточнил, что аргентинец находится под наблюдением врачей.
"Дриусси в клинике, у него сотрясение. Александр Ерохин заболел и не смог принять участие в матче. Малком не тренируется в общей группе", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита" в официальном аккаунте в твиттере.
Ранее сообщалось, что матч "Зенит" — "Рубин" начался с минуты молчания.