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В «Зените» рассказали о ближайшем матче Кокорина за клуб 

Рамблер + ещё 9 56 минут назад
Анонсирован первый матч Кокорина за «Зенит»
Фото: ТАСС
Форвард Александр Кокорин в октябре сможет провести первый матч за «Зенит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора петербуржцев Александра Медведева.
Медведев отметил, что Кокорин начнет с товарищеского матча. На такие игры не распространяются ограничения Российского футбольного союза (РФС).
«У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза», — сказал гендиректор клуба.
Накануне РФС отказался регистрировать Кокорина вне трансферного окна. В ведомстве заявили, что могут зарегистрировать футболиста только в ближайшее окно, которое откроется 22 января 2020 года.
Сейчас спортсмен работает по индивидуальному плану и готовится к первому выходу на поле.
На минувшей неделе Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли на свободу из колонии по УДО. «Зенит» заключил с Кокориным контракт до конца нынешнего сезона. «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Футболисты были осуждены за драки в центре Москвы.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии5
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , РФС
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