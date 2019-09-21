Анонсирован первый матч Кокорина за «Зенит»

В «Зените» рассказали о ближайшем матче Кокорина за клуб

Форвард Александр Кокорин в октябре сможет провести первый матч за «Зенит» . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора петербуржцев Александра Медведева.

Медведев отметил, что Кокорин начнет с товарищеского матча. На такие игры не распространяются ограничения Российского футбольного союза (РФС).

«У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза», — сказал гендиректор клуба.

Накануне РФС отказался регистрировать Кокорина вне трансферного окна. В ведомстве заявили, что могут зарегистрировать футболиста только в ближайшее окно, которое откроется 22 января 2020 года.

Сейчас спортсмен работает по индивидуальному плану и готовится к первому выходу на поле.

На минувшей неделе Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли на свободу из колонии по УДО. «Зенит» заключил с Кокориным контракт до конца нынешнего сезона. «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.

Футболисты были осуждены за драки в центре Москвы.