ЦСКА продлил победную серию

Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:2 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе ЦСКА два гола забил Никола Влашич (32-я (с пенальти) и 41-я минуты), еще один мяч на счету Федора Чалова (37). В составе "Краснодара" дублем отметился Маркус Берг (57, 60).
ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. "Краснодар" потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место (20 очков).
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 29 сентября, "Краснодар" в этот же день примет тульский "Арсенал".