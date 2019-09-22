ЦСКА продлил победную серию в чемпионате России по футболу, обыграв «Краснодар»

Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 3:2 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. "Краснодар" потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место (20 очков).

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 29 сентября, "Краснодар" в этот же день примет тульский "Арсенал".