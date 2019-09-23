Названо условие увольнения тренера «Барселоны»

Главный тренер каталонсской "Барселоны" Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку. Об этом сообщает испанское издательство AS.

Наставник сине-гранатовых будет уволен в случае, если Месси и компания потеряют очки в двух ближайших матчах чемпионата Испании — с "Вильярреалом" дома и "Хетафе" на выезде.

"Желтая подводная лодка" располагается на седьмой строчке таблицы Ла Лиги, клуб из Мадрида идет 11-ым.

Под руководством Вальверде каталонцы выиграли четыре трофея — два чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Испании. В Лиге чемпионов клуб вылетал на стадиях четвертьфинала и полуфинала.