Дзюба попросил о петиции, чтобы засчитать свои голы

В этой встрече судьи отменили три гола «Зенита», в том числе два мяча, забитые Дзюбой. После окончания встречи очень обсуждаемой в соцсетях стала реакция Дзюбы на отмененный гол.
«В концовке матча умолял Сергея Карасева засчитать гол. Потому что было шоу. Публика требовала гол. Красивая потрясающая комбинация. Ну чуть-чуть там пузо у Мака торчало, но это футбол. Я вообще расстроен.
Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Ну нельзя такие не засчитывать! В касание принял, отдал, принял — гол! Это против футбола. Я всегда любил VAR, теперь ненавижу VAR. Могли бы все пять голов не засчитать, а мои два засчитать. Но ничего это футбол, пойду расстроюсь, поплачусь в подушку. Обидно, черт возьми», — цитирует Дзюбу ФК «Зенит».