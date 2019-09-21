Дзюба попросил о петиции, чтобы засчитать свои голы

Артем Дзюба призвал создать петицию, чтобы РПЛ засчитала его отмененные голы

В этой встрече судьи отменили три гола «Зенита», в том числе два мяча, забитые Дзюбой. После окончания встречи очень обсуждаемой в соцсетях стала реакция Дзюбы на отмененный гол.

«В концовке матча умолял Сергея Карасева засчитать гол. Потому что было шоу. Публика требовала гол. Красивая потрясающая комбинация. Ну чуть-чуть там пузо у Мака торчало, но это футбол. Я вообще расстроен.