Супруга Гвардиолы вернулась из Англии в Каталонию

Супруга Гвардиолы покинула своего мужа

Жена наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы покинула Англию и вернулась в Каталонию. Об этом сообщает The MirrorThe Mirror.

Кристина Серра, супруга двукратного обладателя кубка Лиги чемпионов, вернулась обратно в Испанию, чтобы в течении определенного времени решить вопросы по своему личному бизнесу.

Жена Гвардиолы владеет компанией, работающей в сфере индустрии моды. Последние три года возглавляла свой проект автономно, находясь в Манчестере, так как ее супруг возглавил местную футбольную команду.

Ранее сообщалось, что итальянский "Милан" установил рекордную безвыигрышную серию в Дерби делла Мадоннина.